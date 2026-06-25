İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5194
  • EURO
    52,9427
  • ALTIN
    6028.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe yeni sezon mesaisinde

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni sezon mesaisinde
ABONE OL

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda hücum oyunlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, saat 17.30'da gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Venezuela peş peşe sallandı! Deprem anları anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.