Fenerbahçe yeni sezon mesaisini sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'da bulunan Petrovski Stadyumu'nda yapılan çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıkları kapsamında Pari Premier Cup'taki üçüncü maçında yarın Neftchi PFK ile karşılaşacak. Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.