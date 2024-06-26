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Spor

Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor

Topuk Yaylası tesislerinde kampa giren Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor
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Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hafta başında kampa giren sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ilk idmanına çıktı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. Takım, çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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