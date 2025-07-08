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Spor

Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

AA8 Temmuz 2025 Salı 22:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

İdman, sahada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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