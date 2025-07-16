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Spor

Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de devam ediyor.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
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2025-2026 sezonu hazırlıkları için Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle sürdüğü belirtildi.

Pasın ardından taktiksel çalışmalarla süren idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın Portimonense ile yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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