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Spor

Fenerbahçe yeni transferleriyle coştu

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 7. dakikada Sinan Gümüş, 67. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 77. dakikada Papiss Cisse'den geldi. İstanbulspor'un sayılarını ise 40. dakikada Rroca ve 42. dakikada kendi kalesine Lemos attı.

EROL BULUT YENİ SİSTEM DENEDİ

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Lemos, Mert Hakan, Sosa, Sinan Gümüş, Cisse ve Kemal Ademi maça 11'de başladı ve Erol Bulut farklı bir dizilişi denedi. Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, mücadelede attıkları gollerin yanında bir de asist yaptı.

Sarı lacivertliler sahaya, Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi 11'iyle çıktı.

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