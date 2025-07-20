Transferde Fenerbahçe'nin gündeminde olan Granit Xhaka için sıcak bir gelişme yaşandı. NEOM SC'ye transferi zora giren 32 yaşındaki yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

NEOM SC'YE TRANSFERİ İPTAL OLDU

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den bu yaz ayrılmaya hazırlanan Granit Xhaka için Fenerbahçe harekete geçmiş ancak araya giren NEOM SC, yaptığı teklifle transferde öne geçmişti. Artık sona gelinen görüşmelerde Xhaka'nın masadan kalktığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE MÜJDELİ HABER

Alman basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Granit Xhaka için yeniden devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin yanı sıra İsviçreli yıldızı İngiliz ekibi Sunderland da istiyor. 32 yaşındaki oyuncu gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Granit Xhaka, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 49 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 47'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 4185 dakika sahada kalan 32 yaşındaki İsviçreli yıldız, 2 gol ve 7 asistle skora etki etti.