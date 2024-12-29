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Spor

Fenerbahçe yıldız avında! Transferde rota Premier Lig

Sezon başında yaptığı transferle taraftarlarda hayal kırıklığına neden olan Fenerbahçe ara transfer döneminde vites arttırdı. Sarı lacivertli ekip, Joao Felix, Antony ve Rashford'ı gündemine aldı. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı öne çıkan isim İngiliz yıldız Marcus Rashford oldu. İşte detaylar...

Akşam29 Aralık 2024 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe yıldız avında! Transferde rota Premier Lig
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Haziran ayında Aziz Yıldırım ile girilen başkanlık yarışında 'yıldız' sözleri veren ancak transferlerde hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'nin yönetimi, devre arasında taraftarının gönlünü almak istiyor. Son haftalarda goller atmasına rağmen soru işaretleriyle bakılan Youssef En-Nesyri ile skor katkısı düşük olan Allan Saint-Maximin, bu sezon şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı. Skor sayısını yükseltmek isteyen Fenerbahçe kurmayları, Teknik Direktör Mourinho'ya dünyaca ünlü bir joker kanat sunmayı hedefliyor

MOU'NUN AKLI FELİX&RASHFORD'DA

Tuttomercatoweb sitesi, "Zor durumda kalan Fenerbahçe Yönetimi ve Teknik Direktör Jose Mourinho, Joao Felix'in hayalini kuruyor" şeklinde bir haber paylaştı. Premier Lig ekibi Chelsea'nin sezon başında tam 52 milyon euroya aldığı Portekizli, Premier Lig'de 9 karşılaşmada 1, Konferans Ligi'nde 5 mücadelede 4 gol attı. İngiliz deviyle yakın ilişkileri olan Mourinho, 25'lik yıldızı isteyebilir ancak şartlar zorlu. Manchester United'dan eski öğrencisi olan Marcus Rashford'a olumlu rapor veren Portekizli hoca, Fenerbahçe'de onunla buluşabilir...

ÜÇ İSİM DE ANCAK KİRALIK GELİR

Daily Mail, Amorim'in resmen "Ayrılacak" dediği Rashford'ın takım arayışında olduğunu yazdı. 6 aylığına kiralanma ihtimali kuvvetli. Piyasası 55 milyon euro... Sol kanat ve forvette görev yapabilen İngiliz yıldız, uzun yıllardır tökezleyen Manchester United'da öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Give me Sport ise yine M.United'dan Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'nin kiralık ayrılabileceğini yazdı. Bu oyuncuya büyük yatırım yapan Kırmızı Şeytanlar, bonservisiyle göndermeyi düşünmüyor.

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