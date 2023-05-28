Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ikna etti!

Bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına hızlı girdi. Fenerbahçe'de ilk transferin gerçekleştiği belirtiliyor.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Ryan Kent transferini noktaladı.

Rangers ile sözleşmesini tamamlayan futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Haber detayında Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile 3 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.

Yine haberde Sarı-Lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcuya seneliği 1,7 milyon Euro'dan toplam 5,1 milyon Euro maaş ödeyeceği kaydedildi.

Kanatların yanı sıra forvet arkası pozisyonunda da görev alabilen Ryan Kent, bu sezon ligde çıktığı 29 maçta 3 gol, 10 asistlik istatistik yakalamıştı.