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Spor

Fenerbahçe yıldızını gözden çıkardı

Fenerbahçe, sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve istediği verimi alamadığı futbolcusu Mame Thiam'ı gözden çıkardığı öğrenildi.

10 Aralık 2020 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:33
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Fenerbahçe'de devre arası transferinde rotasını çizdi. Sarı-lacivertliler Finansal Fair Play kurallarını düşünerek takas yoluyla transferleri gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, teknik heyet kanatlardan beklenen verim gelmeyince, üzerine de Diego Perotti'nin sakatlık durumu ortaya çıkınca devre arası için yeni bir rapor yazdı.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun transfer için devreye girmesi beklenirken sarı lacivertlilerin gözden çıkardığı isim Thiam oldu. 31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 2 gol kaydetmişti.

Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbolla göz dolduran Thiam, ligde ise beklenen performansı gösteremeyince yedek kaldı.

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