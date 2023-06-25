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Spor

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı Türkiye'ye geliyor

Sezonu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları tüm hızlıyla devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalya'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Haziran 2023 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı Türkiye'ye geliyor
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Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe gelecek sezon çalışmalarına hızlı başladı. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak sarı-lacivertli ekip sezonun bitmesiyle birlikte transferlerini duyurmaya başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Milan'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

KANARYA'DA HEDEF DIVOK ORIGI

Fenerbahçe transfer sezonunun başlamasıyla ilk önce Ryan Kent daha sonrasında ise Edin Dzeko'yu duyurarak ses getirmişti. Sarı-lacivertli ekibin transferlerinde İtalyan etkisi devam ediyor. Bu sefer de Milan forması giyen 28 yaşındaki Belçikalı forvet Divok Origi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe başarılı santrafor Divok Origi için Milan ile temasa geçti. Fenerbahçe, Milan ile ilk görüşmeden istenilen sonuç alınmadı ancak Divok Origi için yeniden İtalyan kulüp ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

DIVOK ORIGI'NIN KARİYERİ VE PERFORMANSI

28 yaşındaki deneyimli santrafor Divok Origi kariyeri boyunca Lillie, Wolsfburg, Liverpool gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

Son olarak Serie A ekibi Milan'ın formasını giyen başarılı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 1186 dakika sahada kalan oyuncu 2 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.

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