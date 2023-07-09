Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu şampiyonluk için geliyor

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamaya hazırlanan Fenerbahçe, Arda Güler'in takımdan ayrılmasının ardından orta saha bölgesine yeni bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, takıma uzun yıllar hizmet edebilecek genç futbolcuyu Rusya'da buldu.

KANARYA'DA HEDEF SEBASTIAN SZYMANSKI



Takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ın gelmesi ile birlikte kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe 10 numara pozisyonu için çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertli ekip Dinamo Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski için görüşmelere başladı.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO MAAŞ

24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Rus ekibine 10 milyon euro bonervis ücreti teklif etti. Geçen sezonu Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık olarak geçiren oyuncuya ise sarı-lacivertli ekip yıllık 2.5 milyon euro maaş teklif etti. Teklife uygun bulan Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

FEYENOORD KARNESİ

Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak tamamlayan Sebastian Szymanski tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıktı. Bunların 35'inde ilk 11'de oyuna başladı. 2811 dakika sahada kalan futbolcu 10 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı.