Benfica'ya 1-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe, rakibiyle Portekiz'de oynadığı 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Portekiz temsilcisiyle ilk maçını 1975-76 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 7-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Benfica'yla 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 3-1 mağlup olarak final biletini kaçırmıştı.
2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica'yla rakip olan Fenerbahçe, Portekiz'de 1-0 kaybetmişti.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 maçı da mağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.