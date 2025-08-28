İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Fenerbahçe yine Benfica'ya takıldı! Portekiz kabusu sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Portekiz'de oynadığı 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda yalnızca 1 gol atarken kalelerinde 12 gol gördü.

28 Ağustos 2025 Perşembe 08:05
Benfica'ya 1-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe, rakibiyle Portekiz'de oynadığı 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Portekiz temsilcisiyle ilk maçını 1975-76 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 7-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Benfica'yla 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 3-1 mağlup olarak final biletini kaçırmıştı.

2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica'yla rakip olan Fenerbahçe, Portekiz'de 1-0 kaybetmişti.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 maçı da mağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

