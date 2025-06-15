Fenerbahçe yollarını ayırmıştı! Yeni adresleri belli oldu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı antrenörler, Inter'e gitti.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren antrenör Stefano Rapetti ve Paolo Orlandoni, Inter'e imza attı.

Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası göreve Christian Chivu'yu getiren Inter, yeni teknik ekibi de belirledi.

Aleksandar Kolarov, asistan teknik direktör oldu. Mario Cecchi ve Angelo Palombo ikilisi teknik asistan olurken, Fenerbahçe'den ayrılan Rapetti ise Maurizio Fanchini ile birlikte atletik antrenör oldu.

Kaleci antrenörlüğü görevini ise Paolo Orlandini ve Gianluca Spinelli ikilisi üstlendi.