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Fenerbahçe yönetimi daha önce derbiye çıkmamış futbolculara geçmiş maçların görüntülerini izletiyor

Fenerbahçe yönetimi, kötü günleri aşmak için Galatasaray ile oynanacak olan derbi karşılaşmasını büyük bir fırsat olarak görüyor.

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Fenerbahçe yönetimi kritik maç öncesinde takıma psikolojik destek veriyor. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan futbolcuları motive etmek için geçmiş maçların görüntülerini izlettiriyor.

Yarın oynayacağı Galatasaray derbisine çok sıkıntılı bir ortamda hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim dümene geçti. 

Birçok oyuncu var

San-Lacivertliler dev maç öncesi psikolojik faktörlere ağırlık veriyor. Yöneticiler ilk kez Galatasaray maçının heyecanını yaşayacak olan Harun, Reyes, Benzia, Jailson, Andre Ayew, Eljif Elmas, Frey ve Barış gibi isimleri havaya sokmak için geçmiş derbilerin görüntülerini izlettiriyor. 

Önemini anlatıyorlar

Takımın tecrübeli isimleri Mehmet Topal, Hasan Ali ve Martin Skrtel de takım arkadaşlarına Galatasaray derbisinin önemini aşılıyor ve takım içinde motivasyonu artırıyor. Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından yöneticiler artık Şamandıra'ya dalıa sık ziyaretler yapıyor. Herkes derbiye dönüm noktası olarak bakıyor.

Taraftarlar Samandıra'ya akın edecek 

Derbiye çok büyük bir önem veren Fenerbahçeli taraftarlar, maç günü Samandıra'ya gidecek. Sarı-Lacivertli taraftarlar futbolculara destek verecek ve TT Stadı'na uğurlayacak.

(Takvim)

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