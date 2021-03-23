Fenerbahçe Yönetimi Erol Bulut için kararını verdi

23 Mart 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 09:29

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına dahil olmak için yakaladığı son şansı da kullanamadı. Lider Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, rakibine yaklaşma fırsatını kaçırdı. Bu sonuç sonrası gözler yine tartışmaların ortasındaki Erol Bulut'a çevrildi. Yönetim kurulu dün haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Gündemin ana maddesi teknik direktör konusuydu. Yönetimin büyük bölümü, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası zaten Erol Bulut'a karşı cephe almıştı. Derbi beraberliği sonrası yöneticilerin çoğunun, Bulut'la yolların bir an önce ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Ancak dünkü toplantıdan bir karar çıkmadığı kaydedildi.

FORM DÜŞÜKLÜĞÜNÜ SORACAK

Ali Koç, bu hafta sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Başkan Koç, alınan kötü sonuçların ve birçok futbolcunun formunun düşmesinin nedenlerini soracak, ayrıca kalan 10 haftayla ilgili planlamayı isteyecek. Belözoğlu ve Bulut, detaylı bir rapor hazırlayarak başkana sunacak. Ali Koç da kararını bu görüşme ve sunulacak raporu inceledikten sonra verecek.

BELÖZOĞLU 'DEVAM' DİYOR

Emre Belözoğlu'nun, her şeye rağmen Erol Bulut ile yola devam edilmesinden yana olduğu öğrenildi. Belözoğlu'nun, şu anda yapılacak bir değişimin kalan haftalar için takıma bir fayda sağlamayacağı yönündeki fikrinin değişmediği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler'de Erol Bulut'un geleceği, bu hafta netlik kazanacak.

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