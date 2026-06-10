İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1401
  • EURO
    53,3615
  • ALTIN
    6110
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Yönetimi, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Spor

Fenerbahçe Yönetimi, ilk toplantısını gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını kulüp binasında gerçekleştirdi.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 20:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe Yönetimi, ilk toplantısını gerçekleştirdi
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım liderliğinde kulüp binasında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Fenerbahçe Televizyonu'na röportaj veren Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, şampiyonluk hedefinden ve statla ilgili çalışmalardan bahsetti. Önemli işler yapacaklarını belirten Özbağı, "Heyecanlıyız. 8 yıl aradan sonra tekrar geldik. İşimiz çok yüklü. Dolayısıyla bir sene çok önemli işler yapacağız. Şampiyon olmayı hedefledik. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Çok başarılı geçti. Belirli bir kısım iş bölümü yaptık. Daha da devam edeceğiz. İkinci bir konu. Ben de stat ile ilgili işlere hızlı bir şekilde başladım. İzinlerle uğraşıyorum. Bazı yerlerden randevular bekliyorum. Hızlı bir şekilde başlayacağız" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza! Motosikletin üstünden böyle fırladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.