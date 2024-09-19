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Spor

Fenerbahçe Yönetimi'nden takıma derbi öncesi destek ziyareti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, derbi öncesi destek amacıyla Samndıra'da takımı ziyaret etti.

DHA19 Eylül 2024 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe Yönetimi'nden takıma derbi öncesi destek ziyareti
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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli yönetimden de önemli bir hamle geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'ya gitti.

Ali Koç, ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'da takım ve teknik heyetle bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Takımımız ve Teknik Ekibimizle bir araya geldi.

Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi."

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