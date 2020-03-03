Fenerbahçe Yönetimi'nden teknik direktör açıklaması

03 Mart 2020 Salı 23:47 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 23:47

Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzon'da geçtiğimiz maça göre iyi ağırlandıklarını kaydeden Özsoy, "Kötüye kötü, iyiye iyi diyen bir kulüp olarak, istediğinde olduğunu gördüğümüz için Trabzon Emniyeti'ne teşekkür ediyoruz, çok iyi ağırlandık." diyerek söze başladı.

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'den hiçbir isteği olmadığını vurgulayan yönetici, "Hocamıza teşekkürler, mağlubiyet hiçbir zaman iyi değildir ama hocamıza teşekkürler. Görevi bıraktığı halde maça çıktığı için eleştirildik, biz bildiğimizi yapan, ezberleri bozan, gereken neyse onu yapan bir kulübüz. Hocamız bıraktığında yapacağı gibi, yine mücadelesini vermiştir. Kendisi hiçbir zaman Antalya'da bir locadan veda etmemeliydi, yollarımız ayrılsa bile kalplerimizin beraber olduğunu söyledik. Ne anlaşma sırasında, ne süreç içinde bir kez daha parayı dile getirmedi. Rakamları biz belirledik, zaman zaman gecikmeler olmuştur, kendisinden hiçbir zaman bir istek ve talep ile karşılaşmadık. Özel hayatında ve kariyerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"LİGİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Maçı değerlendiren Semih Özsoy, "2-1 mağlup olduk, çok daha net pozisyonlara sahiptik. 2-2 de bitebilirdi, 3-2 mağlup da olabilirdik, öne de geçebilirdik. Başarılı olamadığımız ve sonuna kadar takipçisi olacağımız ligde, teselliyi kupayı alarak bulmayı istiyoruz. Mağlubiyet bizim için ama, rövanş için kısmen umut verici bir skor oldu." dedi.

"NİHAİ KARAR ANTALYA SONRASI"

Ersun Yanal ile daha önce de yolların ayrılması yönünde görüşmeler yaptıklarını belirten idareci, "Ersun hoca ile işimiz şöyle kolay, koyu Fenerbahçeli iki taraf da. Fenerbahçe'nin menfaati için her şeyi yapabilecek isimler. Dönem dönem ne yapabiliriz diye istişare ettik. Hocamızın söylediği önemli, Fenerbahçe'yi zor durumda yapılacak kararlar verildi. Daha önce de istişareler yapıldı ama nihai karar Antalya maçı sonrasında verildi. Avrupa'da olduğu zaman bize örnek verilen, hoca ile sezon sonu için anlaşıp rakip olarak çıkınca ne kadar medeni deniyor. Biz yapınca eleştiriliyor." diye konuştu.

"KALBİMİZDE OLANLAR VAR"

Yeni teknik direktörle ilgili planları sorulınca Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var." derken, bir muhabirin "Denizlispor maçına yetişmez sanırım" şeklindeki ifadesine "Fenerbahçe burası" cevabını verdi.