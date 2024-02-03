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Spor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe'de şubat ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla toplantı başladı.

Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılacak.

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