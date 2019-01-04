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Fenerbahçe, Yunus Mallı için devreye girdi

Fenerbahçe'nin, Wolfsburg ve A Milli Futbol Takımımızın yıldız orta saha oyuncusu Yunus Mallı ile ilgilendiği iddia edildi.

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken, Yunus Mallı iddiası ortaya atıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihi doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin başlıca hedeflerinden birininin Yunus Mallı'nın Fenerbahçe saflarına katılması olduğu belirtildi.

Dış basında yer alan bilgilere göre 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Almanya'da alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yunus Mallı, ilk kez 2015 yılında A Milli Futbol Takımımızın formasını terletmiş ve ay-yıldızlı forma ile çıktığı 24 müsabakada 1 gol atma başarısı göstermişti.

Yunus Mallı, bu sezon Wolfsburg forması ile çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynadı ve 408 dakikada sahada kaldı.

(Sporx)

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