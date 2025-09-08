Fenerbahçe Yves Bissouma transferinden neden vazgeçti? İşte nedeni

Fenerbahçe, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Ancak sarı-lacivertliler, transfer görüşmelerini sonlandırma kararı aldı. Mali Milli Takımı forması da giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda kadroda yer almıştı. Buna rağmen teknik direktör Thomas Frank'ın planlarında geriye düşen Bissouma, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönünde haberlerle anılıyordu.

Yves Bissouma, Tottenham ile olan sözleşmesinin son yılına girerken, Premier Lig ekibinin oyuncuyu yaz transfer döneminde elden çıkarmak istediği düşünülüyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe de Malili orta saha için ilgisini göstermişti. Ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Transferin iptal olma nedeninin ise oyuncunun sakatlığı olduğu öğrenildi.

Türkiye'de transfer dönemi bir hafta daha açık olsa da Fenerbahçe'nin Bissouma için hamle yapması artık beklenmiyor. Bunun en önemli nedeni oyuncunun yaşadığı bir dizi kişisel problem. Ayrıca Bissouma, İngiltere'de bir yıl daha kalarak İngiliz vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmak istiyor.