Fenerbahçe Zagreb deplasmanında: İşte maç öncesi öne çıkan gelişmeler!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, TSİ 22.00'de deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Maksimir Stadı'ndaki mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

24 Eylül 2025 Çarşamba 09:18
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Turnuvadaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, TSİ 22.00'de deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Maksimir Stadı'nda oynanacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Yakın zamanda teknik direktör ve başkan değişikliğine giden Sarı-Lacivertliler, İtalyan hoca Domenico Tedesco yönetimindeki son iki maçından beraberlikle ayrıldı. Kanarya, Zagreb galibiyetiyle taraftarına kendisini affettirmeyi amaçlıyor.

Kanarya'da sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan'ın yanı sıra kart cezalısı Talisca Hırvatistan deplasmanında yok. Öte yandan F.Bahçe'den D.Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinin kadrosunda bulunuyor. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki maçlarda Sarı-Lacivertliler'in 1 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Bu karşılaşma ayrıca, Fenerbahçe'nin Kupa 2'deki 149. mücadelesi olacak.

