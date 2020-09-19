19 Eylül 2020 Cumartesi 10:02 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:02

Lazio'ya giden Vedat'ın yerine yeni golcü alacak olan Fenerbahçe, listede ilk sırada yer alan Ze Luis'te önemli aşama kaydetti. Oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, şimdi Porto'yu ikna etmeye çalışıyor… Bu aşamada Yeşil Burun Adalı futbolcu, kendisini Çin'in Tianjin Teda takımına satmak isteyen Portolu yetkililere rest çekti ve Çin'e gitmeyi reddetti. F.Bahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını isteyen Ze Luis için sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık teklifini ilettiği kaydedildi.

PORTO ALTERNATİFLERE BAKIYOR

Porto'nun ilk hedefi oyuncuyu satıp bonservis geliri elde etmek. F.Bahçe ise kiralamayla bonservisi iki yıla yaymayı hedefliyor. Porto şu anda başka alternatiflere bakıyor. Ancak Çin kapısı kapanınca transferde en ciddi takım F.Bahçe kaldı ve Ze Luis, kulübünü baskı altına almış durumda. Transferin önümüzdeki hafta içi sonuçlanacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Ze Luis ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

SAMATTA LİMİTİ BEKLİYOR

F.Bahçe, Ze Luis dışında transferini istediği Samatta konusunda da gelişme kaydetti. Ze Luis'te Porto'nun son anda cayması ihtimaline karşılık Samatta ile temasta olan sarı lacivertliler, limit durumuna göre iki futbolcunun kadroya katılması ihtimalini de değerlendiriyor. Bunun için maaşı yüksek bir oyuncunun ayrılması gerekiyor. Bu noktada Dirar ve Rodrigues dikkat çeken futbolcular. Teknik direktör Erol Bulut'un her iki isim için de onay verdiği gelen bilgiler arasında.

Sabah