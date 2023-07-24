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Spor

Fenerbahçe, Zeki Çelik için harekete geçti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen yıldız isim Zeki Çelik'in transferi için harekete geçti.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Zeki Çelik için harekete geçti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yerli transfer konusunda çarpıcı bir hamle yaptı: Zeki Çelik.

ŞARTLARI SORULDU

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in şartlarını İtalyan kulübüne sordu.

GEÇEN SEZON GİTMİŞTİ

26 yaşındaki milli sağ bek, geçtiğimiz sezon başında Lille'den Roma'ya 7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

FİNAL OYNADI

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 34 resmi maçta 1 asist yaptı. Ayrıca Zeki Çelik, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Roma'nın da değişmez isimlerinden oldu.

LIGUE 1 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, sırasıyla İstanbulspor, Lille ve Roma formaları giydi. Kariyeri boyunca çıktığı 281 resmi maçta 11 gol 16 asist kaydetti. Zeki Çelik'in kariyerinde Ligue 1 şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

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