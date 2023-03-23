Fenerbahçe, Zenit ile yenişemedi

Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Zenit ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri 7. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 68. dakikada Bora Aydınlık kaydetti. Zenit'in golleri 21. dakikada Malcom ve 42. dakikada Claudinho kaydetti.
Fenerbahçe'de Joao Pedro, 34. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Zenit'e karşı iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Jin-Ho Jo, sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Bora Aydınlık, ceza sahası dışından ağları güzel bir golle havalandırdı.
TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA
Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında maçın ilk yarısında tartışma yaşandı. Polis güçleri Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.
TÜM GELİRLER DEPREMZEDELERE
Daha önce maçın tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanmıştı.