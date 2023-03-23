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Spor

Fenerbahçe, Zenit ile yenişemedi

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, özel maçta karşı karşıya geldiği Zenit ile 2-2 berabere kaldı.

23 Mart 2023 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Zenit ile yenişemedi
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Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Zenit ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri 7. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 68. dakikada Bora Aydınlık kaydetti. Zenit'in golleri 21. dakikada Malcom ve 42. dakikada Claudinho kaydetti.

Fenerbahçe'de Joao Pedro, 34. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Zenit'e karşı iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Jin-Ho Jo, sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Bora Aydınlık, ceza sahası dışından ağları güzel bir golle havalandırdı.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA

Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında maçın ilk yarısında tartışma yaşandı. Polis güçleri Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.

TÜM GELİRLER DEPREMZEDELERE

Daha önce maçın tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanmıştı.

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