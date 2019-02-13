Fenerbahçe-Zenit: 1-0 | İşte maçın özeti...

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.



Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü 21. dakikada Slimani kaydetti.



Harun penaltıyı kurtardı



Zenit, Mehmet Topral'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası penaltı atışı kazandı. 42. dakikada penaltı noktasına gelen Mak'ın vuruşunu kaleci Harun çelerken top, üst direğe çarparak tekrar Harun'un kucağına geldi.



Fenerbahçe bu sonuçla rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. İkinci mücadele Zenit'in sahasında 21 Şubat Perşembe günü oynanacak.



Stat: Ülker





Hakemler: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli (Fransa)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Sadık Çiftpınar, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas (Dk. 72 Ayew), Moses (Dk. 84 Alper Potuk), Valbuena (Dk. 90 2 Neustaedter), Slimani

Zenit: Lunev, Anyukov, Rakitskiy, Ivanovic, Nabiullin (Dk. 61 Smolnikov), Kranevitter, Barrios, Hernani, Driussi (Dk. 74 Azmoun), Mak (Dk. 85 Marchisio), Dzyuba

Gol: Dk. 21 Slimani (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Rakitskiy, Dk. 40 Anyukov, Dk. 68 Mak (Zenit), Dk. 14 Isla, Dk. 31 Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)



MAÇTAN NOTLAR



Tolgay üzüntüsü

Fenerbahçe'de Zenit karşısında Tolgay Arslan üzüntüsü yaşandı. Tecrübeli orta saha maç öncesi ısınmada sıkıntı çekti. Sakatlanan Tolgay, bir süre kendisini denese de sorun geçmedi. Maça çıkamayacağı anlaşılan 28 yaşındaki oyuncu kadrodan çıkarıldı, Eljif Elmas sahaya sürüldü.



Slimani'ye özel destek

Fenerbahçe'de bu sezonun en çok tartışılan ve eleştiri alan ismi Islam Slimani, Zenit maçı öncesi özel destek aldı. Takımlar ısınırken, Cezayirli futbolcu, tribünlere çağrılarak alkışlandı. Sarı-lacivertli tribünler, destek olmak için Slimani'yi uzun süre özel olarak alkışladı ve tezahürat yaptı.



Moses ilk kez

Zenit karşısında Avrupa Ligi'nde yer alamayan bazı isimler nedeniyle eksik kalan Fenerbahçe'de ilk 11'de baştan şekillendi. Sarı-lacivertlilerde, yeni transferlerden Victor Moses ilk kez bir maça 11'de başladı. Ayrıca sakatlıkları geçen Skrtel ve Sadık yeniden savunmada bir araya geldi. Tolgay Arslan da 11'de kalmaya devam ederken, Valbuena da kendine yer buldu. Öte yandan forvet hattında Slimani görev yaptı.



Kale yeniden Harun'un

Sezonun ikinci yarısıyla beraber kalede yaşanan değişim Zenit maçıyla sona erdi. Affedilerek kadroya dönen ve ikinci yarıdaki maçlarda formayı giyen kaleci Volkan Demirel, Avrupa Ligi'nde görevi Harun Tekin'e teslim etti.

Sakatlığını atlatan Harun, Zenit maçıyla beraber eldivenleri yeniden taktı.



Neto hasret giderdi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Luis Neto, Zenit formasıyla Kadıköy'e geri döndü. Eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren Neto, karşılaşmaya yedek başladı. Portekizli futbolcu, taraftarlardan da alkış aldı.



Sala için saygı duruşu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk karşılaşmasında Kadıköy'de çok özel bir an yaşandı. Uçak kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Sala için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu esnasında tüm stat Sala'yı ayakta alkışladı.



Benzia, Avrupa'da da yok

Sarı-lacivertlilerde, Spor Toto Süper Lig'deki 28 kişilik kadroda yer almayan Yassine Benzia, Avrupa Ligi kadrosunda da yer almadı. Cezayirli futbolcu, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Tolgay'ın maç öncesi sakatlığı sonrası ilk 11'ini değiştiren Fenerbahçe'de yedeklere Michael Frey eklenirken, Benzia yine dışarıda kaldı.



Isla cezalı

Zenit karşısında maçın ilk yarısında sarı kart gören Mauricio Isla cezalı duruma düştü. Ligde de benzer şekilde sarı kart cezalısı olan Isla, rakibine faulü sonrası sarı kart aldı. Şilili futbolcu, Zenit ile yapılacak rövanşta yer alamayacak.



Taraftar desteği

Fenerbahçe'ye Zenit karşısında yoğun bir taraftar desteği vardı. Ligdeki kötü gidişe karşın hiç tribünden kopmayan taraftarlar, Avrupa Ligi'nde de yalnız bırakmadı. Maçın ilk yarısında da gelen gol, Harun'un kurtardığı penaltı ve pozitif futbol sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti.



Hayata dönüş

Fenerbahçe'nin Zenit mücadelesinde gecenin en çok konuşulan ismi Islam Slimani oldu. Yeniden ilk 11'e dönen ve taraftarlardan özel destek alan Cezayirli golcü, attığı golle de karşılaşmaya damgasını vurdu.



Tecrübeli forvet, devre arası transfer döneminde takımdan gönderilmek istenmiş ve transfer görüşmesi yapmasına izin verilmişti. Ancak bir kulüp bulamayan Slimani, takımda kalmıştı. Soldado'nun Avrupa'da olmamasıyla kadroya giren Slimani, Zenit karşısında ağları sarstı. 66 gün sonra resmi bir maçta gol atan yıldız ofvet, son olarak Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u üzmüştü.



Avrupa Ligi'nde de 4 Ekim 2018'de gol bulan Cezayirli, 128 gün sonra Avrupa hasretini bitirdi. Slimani'nin golü sonrası hem kendisi hem de takım arkadaşları büyük sevinç yaşadı. Ersun Yanal da kenarda özel olarak Slimani'ye işaret edip, sevindi.



Islam Slimani'nin Avrupa Ligi'ndeki son 3 isabetli şutu gol oldu. Cezayirli, Spartak Trnava ve Zenit karşısında 3 kez ağları havalandırdı.



Zenit'in maçtaki ilk isabetli şutu penaltı atışı oldu. Rus ekibi ilk 45 dakikada tek isabetli şutunu penaltıdan buldu.



Tribünden takip

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kadrosunda kayıtlı olmayan futbolcular da takımlarını yalnız bırakmadı. Kadroda yer alamayan oyuncular tribünden özel olarak arkadaşlarına destek oldu. Serdar Aziz ve Miha Zajc, sosyal medya hesaplarından stadın görüntüsünü yayınlayarak takım arkadaşlarına mesaj gönderdi.



Rusya üstünlüğü

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Rus rakiplerine karşı başarılı bir iç saha grafiği kurdu. 2015-16, 2016-17 ve bu sezon Avrupa Ligi son 32 turu aşamasında Rus temsilcileriyle eşleşen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de iyi sonuçlar aldı.



İlk olarak 2015-16 sezonunda Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda da Krasnodar ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon da Zenit ile eşleşen Fenerbahçe, yine galip gelmesini bildi.



Avrupalı Kadıköy

Ligde kötü giden Fenerbahçe, Avrupa'da evindeki performansı sayesinde başarılı bir tablo çiziyor. Sarı-lacivertliler bu sezon seri galibiyetler ve gol yemeden yolunda ilerliyor



Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, ligdeki kötü tablonun tam tersini çiziyor. Özellikle Kadıköy'deki Avrupa maçlarında başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, fire vermeden yolunda ilerliyor. Avrupa Ligi grup etabında Anderlecht ve Spartak Trnava'yı 2-0'la geçen sarı-lacivertli takım, Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. Son 32 turunda da Zenit önüne çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Evinde 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, kalesinde ise hiç gol görmedi. Zenit önünde de avantajı yakalayan Ersun Yanal'ın öğrencileri, son 16 turu için şansını artırdı.



9. galibiyet

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında 5. Avrupa kupası maçına çıkarken, kariyerinin genelinde 21. kez sahada yer aldı. Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Eskişehirspor ile Avrupa kupasında boy gösteren Yanal, Fenerbahçe ile de yoluna devam ediyor. Başarılı çalıştırıcı, bu sezon sarı-lacivertlilerin başında ilk Avrupa maçına Zenit karşısında çıkıp, galip geldi.



Tecrübeli teknik adam, 21 maçta 9. galibiyetini aldı. Ersun Yanal toplamda da 7 yenilgi yaşadı, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



Sadık'a sevgiseli

Fenerbahçe tribünlerinin Sadık Çiftpınar'a olan sevgisi devam ediyor. Tecrübeli stoperin geldiği günden bu yana mücadelesini takdir eden tribünler, Zenit önünde de desteğini sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sadık'ın her hamlesinde alkışlarla karşıladı, tezahüratlar yaptı. Sadık da tribünlere dönerek Fenerbahçe formasını gösterdi ve tüm Kadıköy'de büyük bir coşku oluştu.



Şut yağmuru

Zenit karşısında ligdeki maçlarına oranla etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, şut konusunda da oldukça verimli oldu. Sarı-lacivertliler maçın ilk dakikasından itibaren rakip kalede sürekli şut denedi. 90 dakikada 13 şut çeken sarı-lacivertlilerde, neredeyse tüm takım katkı verdi. Eljif Elmas 4, Hasan Ali, Moses, Slimani 2, Valbuena, Isla, Sadı 1 şut çekti.



Ayakta alkış

Sarı-lacivertlilerde son dakikada oyundan alınan Mathieu Valbuena ayakta alkışlandı. Başta teknik direktör Ersun Yanal olmak üzere tüm herkes Fransız yıldıza büyük destek verdi. Valbuena da alkışlara aynı şekilde karşılık vererek teşekkür etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Slimani'nin indirdiği topla ceza yayı sol çaprazına kadar gelen Moses'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direk dibinden kornere çıktı.







20. dakikada Valbuena ile verkaçlar sonucunda altıpasın sağında topla buluşan Isla'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak Rakitskiy'e çarparak kornere gitti.



21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena ile sağdan kullanılan köşe vuruşunda, Sadık'tan seken top altıpasta Slimani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



24. dakikada Isla'nın pasıyla yay üzerinde topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sağına çekerek yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lunev meşin yuvarlağı son anda çeldi.



27. dakikada Moses ile verkaç yapan Eljif Elmas'ın yay üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere tokatladı.



43. dakikada gelişen Zenit atağında, altıpasın sağında topu kontrol eden Driussi, Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.



44. dakikada Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun'un çeldiği top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Harun topu kontrol etti.



Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



50. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sıfırdan ortasına altıpasın sağında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.



57. dakikada Valbuena'nın pasıyla sağda topla buluşan Isla, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası dışında bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine yerden vuruşunda, top kalecide kaldı.



60. dakikada Isla ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Valbuena'nın sol ayağıyla plase vuruşunda, kaleci topu kontrol etti.



63. dakikada Mak'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Slimani'den seken top arkada Rakitskiy'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yerden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.