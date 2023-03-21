İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,025
  • EURO
    20,5196
  • ALTIN
    1203.92
  • BIST100
    4907.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe-Zenit maçının bilet fiyatları belli oldu
Spor

Fenerbahçe-Zenit maçının bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe, milli maç arasında Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın geliri Türkiye'de yaşanan afet bölgelerine gönderilecek.

21 Mart 2023 Salı 14:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Zenit maçının bilet fiyatları belli oldu
ABONE OL

Fenerbahçe milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada geliri afet bölgelerine bağışlanacak özel maçta Rus temsilcisi FK Zenit ile karşılaşıyor.

23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri yarın saat 11:00'de www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satışa sunulacak.

Yapılan açıklamada, localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu 2022–2023 sezonu kombineleri geçerli olup, diğer tribün kombinelerinin geçersiz olacağı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe - Zenit maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Fenerium Alt Avis Tribünü: 100 TL

Maraton Alt Tribün: 100 TL

Kale Arkaları: 50 TL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.