Fenerbahçe konuk ettiği Zenit'i 1-0 yendi ve tur için avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'i ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 21. dakikada Islam Slimani kaydetti. Suskun golcü, Zenit ağlarını havalandırdıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Kadıköy'deki ilk maçı kazanarak avantajlı bir skor elde eden Fenerbahçe, Zenit ile rövanş maçını 21 Şubat Perşembe günü TSİ 20:55'te oynayacak.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Eljif, Valbuena, Moses, Slimani

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitsky, Nabiullin, Hernani, Barrios, Kranevitter, Mak, Driussi, Dzyuba

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Zenit karşısında, ilk 11'inde 8 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, Spor Toto Süper Lig'de oynadıklar İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 5'i zorunlu 8 ismi değiştirdi.

UEFA listesinde bulunmayan Serdar Aziz, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Roberto Soldado kadroda yer almazken, Volkan Demirel, Roman Neustaedter ve Andre Ayew yedek bekledi. Tolgay Arslan da sakatlığı nedeniyle sona anda kadrodan çıkarıldı.

Bu isimlerin yerine Yanal, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Mehmet Topal, Victor Moses, İslam Slimani ve Eljif Elmas'ı oynattı.

Tolgay Arslan şoku

Fenerbahçe'de esame listesine ilk 11'de yazılan Tolgay Arslan şoku yaşandı.

Isınma sırasında sakatlanan Tolgay'ın yerine ilk 11'e Eljif Elmas oynadı.

Normalde kadroya alınmayan Michael Frey, Tolgay'ın sakatlığıyla 18 kişilik listeye dahil edildi ve yedek bekledi.

Slimani ilk 11'de

Fenerbahçe'de Cezayirli santrfor Slimani, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Ocak'ta Ümraniyespor karşısında oynayan Slimani, Spor Toto Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında forma şansı bulamamıştı.

Performansıyla eleştirilen Slimani'ye Fenerbahçeli taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar, karşılaşmadan önce tribüne çağırdığı Cezayirli golcüye moral verdi.

Sadık'ın ilk Avrupa maçı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.

Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa maçı deneyimini sarı-lacivertli formayla yaşadı.

Harun Tekin formayı aldı

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, sakatlığını atlattı ve 50 gün sonra formasına kavuştu.

Son maçını 24 Aralık'ta Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor karşısında oynayan Harun, Avrupa arenasında formayı Volkan Demirel'den aldı.

Moses ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi Victor Moses, ilk defa 11'de şans buldu.

Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü.

Öte yandan Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen listede yer almayan ancak UEFA listesinde bulunan Yassine Benzia, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Yanal, 9 futbolcusunu kullanamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu Zenit maçında kullanamadı.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilemedi.

Ayrıca TFF'ye bildirilen listede de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesine alınmadı.

Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa kupası maçına çıktı.

Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.

Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.

Zenit 2 ay sonra resmi maça çıktı

Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta oynamıştı.

Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ve Shakhtar Donetsk'ten alınan Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Sardar Azmoun yedekler arasında şans bekledi.

Skrtel ve Neto eski takımlarına karşı

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel ile Zenitli oyuncu Luis Neto, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2008 yılları arasında Zenit'te forma giymişti.

Maça yedekler arasında başlayan Neto ise geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı. Neto, karşılaşmadan önce eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Demirören ve Yusuf Namoğlu'na tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve istifa edeceğine yönelik medyaya haberleri yansıyan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'na tepki gösterdi.

Maçtan önce taraftarlar, Demirören ve Namoğlu aleyhine tezahüratlar yaptı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu.

Rus ekibinin yaklaşık 500 taraftarı da deplasman tribününden takımlarına destek oldu.

27 yabancı gazeteci

Karşılaşmayı 27 yabancı basın mensubu takip etti.

Fenerbahçe-Zenit maçında görevli olarak Rusya'dan 25, Hollanda ve Yunanistan'dan ise birer gazeteci izledi.

ZENIT'E BEKLEMEDİĞİ BİR BASKI!

Fenerbahçe, taraftarının önünde oynadığı maça oldukça etkili başladı. İlk düdükten itibaren golün düşünen Fenerbahçe, Zenit'i yarı sahasına hapsetti. Zenitli futbolcular, ilk yarıda Fenerbahçe'yi durdurmakta zorlanırken, Vicotr Moses'e sık sık yapılan fauller, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine yol açtı.

SLIMANI UZUN SÜRE SONRA ATTI!

Sarı-lacivertliler, Zenit kalesinde bir an evvel golü bulmak için ataklarını sıklaştırırken, Mathie Valbune va Moses, Rus ekibinin savunmasını açabilmek adına etkili işler yaptılar. Karşılaşmanın 21. dakikasında Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafasının ardından topu önünde bulan Slimani'nin vuruşu ağlarla buluştu. Son golünü 6 Aralık'ta Giresunspor ağlarına gönderen Islam Slimani, Fenerbahçe'de 68 gün sonra ağları sarstı.

HARUN TEKİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ!

İlk yarıda mükemmele yakın bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, son dakikalarda çalan bir penaltı düdüğüyle şok yaşadı. Mehmet Topal'ın, Sebastian Driussi'ye yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi. Robert Mak'ın kullandığı penaltı atışını Harun çeldi. Üst direkten geri dönen topu Harun yeniden kontrol etti ve Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı.

İKİNCİ YARIDA ATAK DEĞİL KONTROL!

Karşılaşmanın ilk yarısını %64'e %36'lik üstünlükle kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda tempoyu düşürdü ama oyundaki kontrolü elinden bırakmamaya çalıştı. Zenit, ileride Artem Dzyuba'yı topla buluşturmaya çalıştı ama Martin Skrtel ile Sadık Çifpınar, sarı-lacivertli savunmada hatasıza yakın oynadı.

ERSUN YANAL'DAN HAMLELER

Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarıda yorulan isimleri değiştirerek oyuna taze kan soktu ve bu değişikliklerle Zenit'in etkili olmasını engellemeye çalıştı. Ersun Yanal, Eljif Elmas'ın yerine Andre Ayew'i, Victor Moses'in yerine de Alper Potuk'u sahaya sürmeyi tercih etti. Öte yandan uzatma dakikalarında ise günün çalışkan isimlerinden Valbuena kenara gelirken yerine Roman Neustadter girdi.

FENERBAHÇE AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Zenit'e oyunun her alanında boşluk vermemeye çalışan Fenerbahçe'nin bu planı etkili oldu. Çalan son düdükle birlikte Fenerbahçe avantajlı bir skor elde etti. 21 Şubat'taki rövanş öncesinde 1-0'lık galibiyet elde eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.