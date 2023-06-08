Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finali için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Finali maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Günün tek idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Sarı-lacivert ekip bu sezon çıktığı 40 maçın 25'den galibiyet 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak toplam 80 puanla ligi tamamladı.