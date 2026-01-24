İSTANBUL 12°C / 8°C
Fenerbahçe, zorlu Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

24 Ocak 2026 Cumartesi 15:05
Fenerbahçe, zorlu Göztepe maçına hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

