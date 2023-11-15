Fenerbahçe zorlu mücadeleden galip ayrıldı!

Fenerbahçe Parolapara, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener
Fenerbahçe HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Deniz Yılmaz)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Abdulsamet Yalçın, Tuinstra)
Setler: 25-27, 25-18, 25-20, 18-25, 15-13
Süre: 135 dakika (33, 26, 30, 27, 19)