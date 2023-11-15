İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6839
  • EURO
    31,129
  • ALTIN
    1806.61
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe zorlu mücadeleden galip ayrıldı!
Spor

Fenerbahçe zorlu mücadeleden galip ayrıldı!

Fenerbahçe Parolapara, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 21:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe zorlu mücadeleden galip ayrıldı!
ABONE OL

Fenerbahçe Parolapara, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

Fenerbahçe HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Deniz Yılmaz)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Abdulsamet Yalçın, Tuinstra)

Setler: 25-27, 25-18, 25-20, 18-25, 15-13

Süre: 135 dakika (33, 26, 30, 27, 19)

  • Fenerbahçe HDI Sigorta
  • Ziraat Bankkart
  • Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.