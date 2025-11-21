Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri, milli maçların ardından henüz takıma katılmadı. Bu iki futbolcunun rejenerasyon süresini de göz önünde bulunduran Domenico Tedesco, Rizespor deplasmanında an itibarıyla Fred ve Jhon Duran'ı 11'de değerlendirmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Nene, Oğuz (Kerem), Jonh Duran.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe 13. hafta öncesinde 28 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alıyor.