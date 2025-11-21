İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,449
  • EURO
    48,9101
  • ALTIN
    5562.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe zorlu Rize virajında! Domenico Tedesco'nun 11'i belli oluyor
Spor

Fenerbahçe zorlu Rize virajında! Domenico Tedesco'nun 11'i belli oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İşte sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahaya sürmesi beklenen 11'i...

TRT Spor21 Kasım 2025 Cuma 16:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe zorlu Rize virajında! Domenico Tedesco'nun 11'i belli oluyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri, milli maçların ardından henüz takıma katılmadı. Bu iki futbolcunun rejenerasyon süresini de göz önünde bulunduran Domenico Tedesco, Rizespor deplasmanında an itibarıyla Fred ve Jhon Duran'ı 11'de değerlendirmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Nene, Oğuz (Kerem), Jonh Duran.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe 13. hafta öncesinde 28 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.