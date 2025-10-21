Jose Mourinho'yu gönderen eski başkan Ali Koç'un da seçimi kaybetmesiyle sancılı bir değişim sürecine giren Fenerbahçe'de 'tarihin en pahalı' kadrosunun gösterdiği performans taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Ali Koç'un getirdiği genç teknik adam Domenico Tedesco, milli ara sonrasında daha iyi bir Fenerbahçe izleteceklerini söylemişti fakat ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında oynanan futbol şok etkisi yaptı. 10 kişi kalan ve -12 averajı bulunan rakibini 2-1'lik skorla zar zor yenen Sarı Kanarya'da oklar artık Domenico Tedesco'yu işaret ediyor. 39 yaşındaki hoca şimdi çok zor bir viraja girecek. Perşembe günü Almanya'nın güçlü takımlarından Stuttgart ile oynayacak Kanarya, pazar günü ise ligin formda ekibi Gaziantep'e konuk olacak. 2 Kasım'da Beşiktaş, 6 Kasım'da ise Viktoria Plzen deplasmanı var. Bu 4 maçın sonucuna göre Fenerbahçe; kasım ayında yeniden hoca tercihi yapmak zorunda kalabilir

FB'NİN FİKSTÜRÜ

23 Ekim Stuttgart (E)

27 Ekim G.Antep (D)

2 Kasım Beşiktaş (D)

6 Kasım V.Plzen (D)

(GS derbisi muhtemelen 30 Kasım'da oynanacak.)