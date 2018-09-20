Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.
İşte haftanın hakemleri:
CUMA
BB Erzurumspor - Ankaragücü: Serkan Çınar
Bursaspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
Kayserispor - Konyaspor: Cüneyt Çakır
Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek
PAZAR
Kasımpaşa - Alanyaspor: Özgür Yankaya
Antalyaspor - Sivasspor: Serkan Tokat
Akhisarspor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
PAZARTESİ
Fenerbahçe – Beşiktaş: Fırat Aydınus
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