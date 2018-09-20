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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.

İşte haftanın hakemleri:

CUMA

BB Erzurumspor - Ankaragücü: Serkan Çınar

Bursaspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

Kayserispor - Konyaspor: Cüneyt Çakır

Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

PAZAR

Kasımpaşa - Alanyaspor: Özgür Yankaya

Antalyaspor - Sivasspor: Serkan Tokat

Akhisarspor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

PAZARTESİ

Fenerbahçe – Beşiktaş: Fırat Aydınus

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