İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 350. randevu
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 350. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 350. kez karşı karşıya gelecek.

AA21.12.2019  12:48 - Güncelleme: 21.12.2019  12:48

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 349 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 482 golüne, Beşiktaş 440 golle karşılık verdi.

- Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 126 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 141 golüne, siyah-beyazlılar 140 golle yanıt verdi.

- Son maç berabere

Fenerbahçe ile Beşiktaş, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlılar adına goller Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerde goller Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

- Beşiktaş, son 24 maçta 4 kez kazanabildi

Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 24 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

- Son 17 maçta 19 kırmızı kart

İki takım arasında oynanan son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu.

Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

Hafter’den acı itiraf: Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz
Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Türkiye karşıtlığında anlaştılar

F-35 ve Türk Akım da var... Ve Trump imzayı attı
F-35 ve Türk Akım da var... Ve Trump imzayı attı

F-35 ve Türk Akım da var... Ve Trump imzayı attı

Okyanusta Türk gemisinde dehşet
Okyanusta Türk gemisinde dehşet

Okyanusta Türk gemisinde dehşet
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.