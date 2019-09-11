Bir kişi kadro dışı kalacak! Futbolcuların gergin bekleyişi...

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Fenerbahçe'de 1 isim kadro dışı kalacak

Teknik heyet kadrodaki 25 oyuncudan birini kızağa çekmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'de TFF'ye verilecek liste için geri sayım başladı. 25 futbolcu arasında Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk ve Murat Sağlam kadro dışı kalmaya en yakın isimler...

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Fenerbahçe'de artık gözler kadroya yazılmayacak oyuncuya çevrildi… Kurallar gereği dördü altyapıdan olmak üzere toplam 28 oyuncu TFF'ye bildirilecek. Sarı-lacivertli teknik heyetin elinde şu anda altyapı oyuncuları dışında ve 20 yaş altı olmayan 25 isim var. Yanal, bu oyunculardan birini Ocak ayına kadar dışarıda bırakacak. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 1.1.1999 sonrası doğumlu ve Türk Milli olma özelliği bulunduğu için 28 kişilik listeye yazmadan oynatabiliyor. Peki geride kalan 25 futbolcudan hangisi kadronun dışında kalacak? İşte dört adayın son durumu:

MEHMET EKİCİ: Transferin son günlerinde kendisine kulüp bulması istendiği konuşuldu ama takımda kaldı. Mutsuz olduğu ifade edilen 29 yaşındaki oyuncu grip olduğu gerekçesiyle Bursa kadrosuna alınmadı.

SADIK ÇİFTPINAR: Hazırlık dönemi ve sonrasında ligde Yanal tarafından hiç tercih edilmedi. Bursaspor maçında Yanal yine Jailson'u stoperde kullandı, Sadık'ı yedek oturttu. 26 yaşındaki oyuncu ancak Luiz Gustavo ayağına darbe alınca 45 dakikalık şans bulabildi...

ALPER POTUK: Maaşında indirime gidip imaj tazeleyen Alper, performans olarak istenen seviyede değil. Yanal, Başakşehir maçında süre verse de orta sahadaki kalabalık nedeniyle Alper dışarıda kalabilir.

MURAT SAĞLAM: Takıma yeni katılan ve tribünlerin beğenisini kazanan Murat, tecrübesizliği nedeniyle liste dışı kalabilecek isimlerden... Ancak Yanal'ın onu Bursaspor maçında 11'de kullanmış olması bu ihtimali hayli azaltıyor.

(Sabah)

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