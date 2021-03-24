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Spor

Fenerbahçe'de 1 koronavirüs vakası daha! 5'e yükseldi...

Fenerbahçe'de 1 futbolcunan daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

DHA24 Mart 2021 Çarşamba 19:38 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:38
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Son vakayla birlikte takımda Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5 oldu.

Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucu pozitif çıkmıştı.

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