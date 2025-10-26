İSTANBUL 22°C / 19°C
Spor

Fenerbahçe'de 2 eksik! Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de yarın konuk olacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran da kafilede yer aldı.

26 Ekim 2025 Pazar 16:33
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma için Gaziantep'e hareket etti. Kanarya'da kamp kadrosu da belli olurken, kafilede Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynanan maçta süre alan Jhon Duran da uzun zaman sonra bir lig maçı için kadroya alındı.

Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran."

