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  • Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi! Resmi açıklama bekleniyor
Spor

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi! Resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman isminde karar aldı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Akşam11 Haziran 2026 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi! Resmi açıklama bekleniyor
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Fenerbahçe'de başkanlık seçiminden zaferle çıkan Aziz Yıldırım, yeni teknik direktör ve golcü oyuncularla ilgili girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Serhou Guirassy'nin transferi konusunda Alman kulübüyle anlaşma sağladı. Bonservis ve ödeme planında bir pürüz kalmadı. Kanarya, 30 yaşındaki Gineli forvetle son şartlar hakkında görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan ikinci golcü ise eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi olacak. Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

3. DÖNEMİNE BAŞLAYACAK

İkinci kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmeye hazırlanan Muriqi, yıllık 7 milyon euro maaş alacak. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getireceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Kocaman'ı resmi olarak yarın açıklayacak. Yıldırım, adaylık dönemindeyken Kocaman ile görüştüğünü ve son kararı seçimden sonra vereceğini söylemişti. 61 yaşındaki teknik direktör, 3. kez Fenerbahçe'nin başına geçecek. Kocaman, son olarak Başakşehir'i çalıştırmıştı.

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