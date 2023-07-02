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Spor

Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Fenerbahçe; Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

2 Temmuz 2023 Pazar 13:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 3 ayrılık
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Fenerbahçe; Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Teşekkür Ederiz Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

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