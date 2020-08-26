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Spor

Fenerbahçe'de 3 eksik

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Vedat Muriç ve Tolgay Arslan sakatlıkları sebebiyle, Ömer Faruk Beyaz da Ümit Milli Takım'da bulunmasından dolayı idmanda yer almadı.

DHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:24
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

18 Ağustos'ta başladığı Topuk Yaylası kampında günde çift antrenman yapan Sarı lacivertliler, sabah 10.30'da basına açık idman gerçekleştirdi. Yeni transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Thiam ve Novak da çalışmada yer aldı. Vedat Muriç ve Tolgay Arslan sakatlıkları sebebiyle antrenmana çıkmadı. Ömer Faruk Beyaz da Ümit Milli Takım’da bulunmasından dolayı idmanda yer almadı.

İdmana ısınma koşusunun ardından pas çalışması ile başlayan Sarı-lacivertliler, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Nabil Dirar ise ağrıları nedeniyle takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

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