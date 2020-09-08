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Spor

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Sedar Aziz katılmadı. Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

DHA08 Eylül 2020 Salı 11:58 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 11:58
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020-21 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11:00'de başlayan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 3 top kapma çalışması yapıldı. 

Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ile dünkü çalışmada bileğine darbe alan Sedar Aziz idmana katılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaparken Jose Sosa ise öğlen saatlerinde hazırlıklarını sürdürecek.

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