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Spor

Fenerbahçe, ''Teknik karardır'' diye açıkladı! 3 isim Süper Lig kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe; Bruma, Lemos ve Filip Novak'ın TFF tescil listesine dahil edilmediğini ve Süper Lig'in ilk yarısında forma giyemeyeceklerini açıkladı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 21:06 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, Armindo Bruma'da Hamstring yırtığı tespit edildiğini ve oyuncu için 3 haftalık bir tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma'da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir.

Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım'a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz."

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