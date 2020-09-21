Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı

21 Eylül 2020 Pazartesi 19:58 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:58

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçta kadroda olmayan isimler dikkatleri çekti.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan Garry Rodrigues ile birlikte Nabil Dirar ve gelecekte kendisinden çok şey beklenen Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Harun, Serdar, Sadık, Tisserand, Novak, Mert Hakan, Deniz, Sosa, Sinan Gümüş ve Frey isimlerine yer verildi.

KAFAMIZDAKİ 11'İ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ



Kadroyla ilgili konuşan teknik direktör Erol Bulut, "İlk maçta hazır olmayan arkadaşlarımız vardı, yeni gelen arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Kafamızdaki 11'i kurmaya çalışıyoruz. Gelecek transferler de olacak. Hücum anlamında etkili olup, bol gol atmak istiyoruz." dedi.