  Fenerbahçe'de 4 eksik! Kanarya zorlu Alanya deplasmanında
Spor

Fenerbahçe'de 4 eksik! Kanarya zorlu Alanya deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu forma giyemeyecek.

17 Ocak 2026 Cumartesi 10:10
Fenerbahçe'de 4 eksik! Kanarya zorlu Alanya deplasmanında
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmana Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

SINIRDA 3 İSİM

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.

