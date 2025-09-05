Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de 4'üncü İsmail Kartal dönemi başlıyor. Roger Schmidt, Hoeness, Luciano Spalletti ve Postecoglou ile yaptığı görüşmelerde umduğunu bulamayan Sarı-Lacivertliler, dünkü yönetim toplantısı sonrası İsmail Kartal'a bir kez daha takımı emanet etme kararı aldı. Resmiyet geldiğinde 64 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, dördüncü kez F.Bahçe'de görev almış olacak. Yönetimde büyük çoğunluk Kartal'ı seçti ama bir toplantı daha yapılacak. Mou sonrası Kartal, F.Bahçe Yöneticisi Hamdi Akın ile Akın'ın yalısında bir araya gelmişti. Kartal, bu zirvede Akın'a takımla ilgili bir sunum gerçekleştirmişti.

2.27 PUAN ORTALAMASI

2014-2015 sezonunda ilk kez A Takım'da teknik direktör olarak takımın başına geçen İsmail Kartal, ardından 2021-2022 sezonunda ise 21 karşılaşmada görev alarak ligi tamamlamıştı. O sezon Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında 3. kez göreve gelen tecrübeli teknik adam 1 senelik görev süresinin ardından takıma veda etti. İsmail Kartal, 3 farklı dönemde de Fenerbahçe ile ligi 2. sırada tamamlarken 124 maçta 87 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 2.27 puan ortalaması yakaladı.