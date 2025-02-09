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Spor

Fenerbahçe'de 4000. gol heyecanı!

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi 4000. gol heyecanı hakim. Sarı lacivertlilerde tarihe geçecek golü kimin atacağı merak konusu oldu.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 4000. gol heyecanı!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'de, Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.

Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

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