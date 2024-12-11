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Spor

Jose Mourinho'dan Athletic Bilbao karşısında 4 değişiklik

Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

11 Aralık 2024 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Athletic Bilbao karşısında 4 değişiklik
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapan isimlerden Edin Dzeko'yu yedeğe çekerken, Fred de sarı kart cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemedi. UEFA listesinde isimleri bulunmayan Oğuz Aydın ve Filip Kostic de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşısında bu futbolcuların yerlerine En-Nesyri, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Athletic Bilbao maçına Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve En-Nesyri ile başladı.

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