Fenerbahçe'de 7 futbolcunun bileti kesildi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Yanal öncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor.

ŞOK EDİCİ BİR RAPOR YAZDI

Tecrübeli teknik adamın stoper, ön libero, 10 numara ve forvet alınması konusunda yönetimden istekte bulundu. Yanal'ın asıl şok edici isteği ise takımdan gönderilecek isimler konusunda oldu.

BARIŞ KONUSUNDA KARARSIZ

Ersun Yanal'ın sezon başında alınan 11 isimden sadece Harun, Jailson ve Berke'nin kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Barış Alıcı konusunda ise kararsız olduğu belirlendi.

İŞTE BAŞARISIZLIĞIN İSPATI

Comolli'nin getirdiği Benzia, Slimani, Ayew, Frey, Tolga Ciğerci, Ferdi ve Frey ise Yanal'ın yeni sezon planlarında yer almıyor. Bu rapor, Comolli'nin ne kadar başarısız olduğunu gözler önüne seriyor.

(Takvim)